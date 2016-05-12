Глушаков: «В борьбе за Лигу Европы теперь все зависит только от «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в матче 28-го тура РФПЛ, отметив, что в борьбе за место в Лиге Европы теперь все будет зависеть только от красно-белых.

– Победили за счет самоотдачи, команда сплотилась. Матч был очень важным для нас, проходил в непростых условиях – поле было тяжелым. На первый план выходили бойцовские качества и самоотдача. Игру строить на таком газоне было тяжело. Было много борьбы, ребята молодцы. Добыли три очка, это самое главное. Помним, что давно не побеждали здесь «Урал», надо было переломить эту черную полосу.

– Учитывали, что «Локомотив» проиграл и дал шанс «Спартаку» обойти себя и подняться в зону Лиги Европы?

– Конечно, знали об этом. Но впереди еще два матча. Они очень важные и все будет зависеть только от нас.

– Третий матч подряд команда не пропускает. Давно такого не было.

– Самоотдача приносит плоды, отсюда и результат.

– В конце играли на Промеса?

– Хотелось, чтобы Квинси забил еще. Но главное – победа.