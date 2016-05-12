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    Хююпя уволен из «Цюриха»

    «Цюрих» объявил об увольнении Сами Хююпи с поста главного тренера швейцарской команды из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент клуб располагается на десятой позиции в турнирной таблице Суперлиги.

    «Все в команде понимают, что причастны к этому увольнению. Несмотря на это, мы считаем, что новый тренер может стать для игроков глотком свежего воздуха. Учитывая все обстоятельства, мы пришли к мнению, что Хююпя должен закончить свою работу в «Цюрихе», – говорится в сообщении на официальном сайте швейцарской команды.

    Напомним, что в «Цюрихе» выступает российской нападающий Александр Кержаков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 12 мая 2016, 19:00

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