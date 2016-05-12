Мартинеса могут уволить из «Эвертона» в конце этой недели

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес в ближайшее время может покинуть свой пост. Руководство английского клуба крайне недовольно выступлением команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что судьба испанского специалиста решится уже в конце этой недели.

В преддверии заключительного тура АПЛ «Эвертон» имеет в своем активе 44 очка и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

Сменить Мартинеса на посту «ирисок» может Мануэль Пеллегрини, а также Франк де Бур, который сегодня ушел из «Аякса».