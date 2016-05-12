Мамаев: «В матче с ЦСКА будем играть на победу»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над «Крыльями Советов» поделился ожиданиями от концовки сезона чемпионата России.

– Следующий матч с ЦСКА. Будете стараться им помешать, чтобы они не стали чемпионами?

– У нас свои цели. Нужно подняться как можно выше в турнирной таблице в оставшихся матчах. Нет приоритетов – помешать ЦСКА стать чемпионом или кому-то помочь. Мы просто будем выходить и играть на победу.

– Вы со Смоловым – одна из лучших связок в чемпионате. Хватит ли куража на чемпионат Европы?

– Нас же еще не вызвали. Когда появится официальный лист, тогда можно будет говорить об этом. Смолова после игры поздравили, сказали, что он молодец. Хочется, чтобы он в оставшихся играх порадовал и себя, и команду.

- Тренер дает установку играть на Смолова?

– Нет, такой установки нет. У каждого в команде есть свои обязанности.

– Если «Краснодар» не попадет в тройку, это будет расценено как неудача?

– Не то что неудача... Сейчас не все зависит от нас. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы набрать 6 очков в 2-х оставшихся матчах. Если бы все зависело от нас... В прошлом году мы потеряли 2-е место, это было разочарование. Сейчас мы идем на 4-м и не сможем подняться выше, если конкуренты выиграют все свои матчи. Будем стараться.

– Тебе наверняка надоел этот вопрос: насколько матч с ЦСКА будет для тебя принципиален?

– ЦСКА никогда не был для меня принципиальным соперником. Это родной клуб, в котором я заработал имя и состоялся как футболист. Это будет просто игра, в которой нам нужно победить, буду абсолютно спокойно к ней готовиться.