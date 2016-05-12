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  • На матче Кубка Либертадорес обрушилось ограждение стадиона

На матче Кубка Либертадорес обрушилось ограждение стадиона

12 мая 2016, 10:52

Несколько болельщиков получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения ограждения стадиона во время первого четвертьфинального матча Кубка Либертадорес, в котором в среду встречались бразильские «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро».

На 79-й минуте встречи полузащитник «Сан-Паулу» Мишел Бастос забил единственный мяч в игре, после чего ограждение первого яруса стадиона обрушилось, и находившиеся возле него болельщики упали с высоты около трех метров. Игра была остановлена на 10 минут для оказания первой помощи пострадавшим. Стоит отметить, что ответный матч состоится 19 мая.

Источник: ТАСС
Кубок Либертадорес Весь мир Сан-Паулу Атлетико Минейро Бастос Мишел
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