На матче Кубка Либертадорес обрушилось ограждение стадиона

Несколько болельщиков получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения ограждения стадиона во время первого четвертьфинального матча Кубка Либертадорес, в котором в среду встречались бразильские «Сан-Паулу» и «Атлетико Минейро».

На 79-й минуте встречи полузащитник «Сан-Паулу» Мишел Бастос забил единственный мяч в игре, после чего ограждение первого яруса стадиона обрушилось, и находившиеся возле него болельщики упали с высоты около трех метров. Игра была остановлена на 10 минут для оказания первой помощи пострадавшим. Стоит отметить, что ответный матч состоится 19 мая.