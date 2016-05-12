Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дьяков: «Точно не буду завидовать медалям «Ростова»

12 мая 2016, 08:12
6

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова».

«Я вот до матча со «Спартаком» вышел со стадиона на дорогу. Подходит болельщик: «Надо было в «Ростове» оставаться! Не жалеешь, что ушел?» Потом второй: «Наверное, жалеешь, что сейчас не в «Ростове»? И таких – человек 15 по пути. Отвечаю в 125-й раз: нет, не жалею. Я провел замечательные три с половиной года в «Ростове», которые не забуду никогда. Была победа в Кубке – классные ощущения!

Эта команда дала мне дорогу в РФПЛ, за что большое спасибо тренеру Байдачному, который первым доверил мне место в стартовом составе. Но не в моих правилах о чем-то жалеть. В конце концов, летом, когда я уходил, была куча вопросов по ситуации в клубе. Останется ли Бердыев, что с финансами, что с составом? Мало кто знает, как тяжело «Ростов» проходил первый летний сбор. Там было всего восемь игроков, из них только трое на контракте. То, что после таких сборов «Ростов» сейчас так играет, – настоящее чудо! А я поехал в «Динамо» — все-таки это большой клуб, который решал другие задачи. Я не мог отказаться. Кто же знал, что буквально за пару дней ситуация в «Динамо» перевернется с ног на голову: объявят новый курс, начнут продавать игроков…

Уговаривал ли меня Бердыев остаться? Он – нет. «Ростов» предлагал продлить соглашение, но и Бердыев сам не знал, останется ли. В такой непонятной ситуации стоило уходить в «Динамо». Я понимал, что другого такого шанса может не быть. А от того, как все в итоге вышло, не застрахован никто. Жалеть не о чем, надо двигаться дальше. Я по жизни оптимист. Если сидеть, убиваться о том, что сейчас сидел бы в «Ростове» с медалью, что это даст? Я точно не буду завидовать. Я по жизни человек не подлый, друзья знают. Порадуюсь за друзей», — сказал Дьяков.

Напомним, что после 27 туров «Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 54 очка. «Динамо» находится на 12-й строчке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Ростов Дьяков Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
андрей андреев
1463032453
Адекватный человек,как и все в Ростове
Ответить
Kurp
1463034074
Хорошие слова, спасибо Виталик.
Ответить
Reets
1463035280
Ну и правильно. Сложилось как сложилось. Хорошо что в добрых отношениях остались.
Ответить
iglls73
1463035376
Где то в душе все равно кошки скребут
Ответить
vgarakh
1463042817
Виталик, возвращайся в Ростов, ты всегда будешь к месту.
Ответить
Diesel133
1463062513
ну и правильно, какой смысл жалеть о сделанном)
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+