Дьяков: «Точно не буду завидовать медалям «Ростова»

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков признался, что не жалеет о своем переходе из «Ростова».

«Я вот до матча со «Спартаком» вышел со стадиона на дорогу. Подходит болельщик: «Надо было в «Ростове» оставаться! Не жалеешь, что ушел?» Потом второй: «Наверное, жалеешь, что сейчас не в «Ростове»? И таких – человек 15 по пути. Отвечаю в 125-й раз: нет, не жалею. Я провел замечательные три с половиной года в «Ростове», которые не забуду никогда. Была победа в Кубке – классные ощущения!

Эта команда дала мне дорогу в РФПЛ, за что большое спасибо тренеру Байдачному, который первым доверил мне место в стартовом составе. Но не в моих правилах о чем-то жалеть. В конце концов, летом, когда я уходил, была куча вопросов по ситуации в клубе. Останется ли Бердыев, что с финансами, что с составом? Мало кто знает, как тяжело «Ростов» проходил первый летний сбор. Там было всего восемь игроков, из них только трое на контракте. То, что после таких сборов «Ростов» сейчас так играет, – настоящее чудо! А я поехал в «Динамо» — все-таки это большой клуб, который решал другие задачи. Я не мог отказаться. Кто же знал, что буквально за пару дней ситуация в «Динамо» перевернется с ног на голову: объявят новый курс, начнут продавать игроков…

Уговаривал ли меня Бердыев остаться? Он – нет. «Ростов» предлагал продлить соглашение, но и Бердыев сам не знал, останется ли. В такой непонятной ситуации стоило уходить в «Динамо». Я понимал, что другого такого шанса может не быть. А от того, как все в итоге вышло, не застрахован никто. Жалеть не о чем, надо двигаться дальше. Я по жизни оптимист. Если сидеть, убиваться о том, что сейчас сидел бы в «Ростове» с медалью, что это даст? Я точно не буду завидовать. Я по жизни человек не подлый, друзья знают. Порадуюсь за друзей», — сказал Дьяков.

Напомним, что после 27 туров «Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 54 очка. «Динамо» находится на 12-й строчке.