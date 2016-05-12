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    Черевченко: «Есть вопросы и к игрокам, и ко мне»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от «Кубани» (0:1).

    – Впервые в стартовом составе вышел Рифат Жемалетдинов, давно не появлялся там и Мануэл Фернандеш...

    – Рифат хорошо выглядел на тренировках, получил свой шанс. Для первой игры он сыграл отлично.

    – Замена Пейчиновича обусловлена травмой или тактическими действиями?

    – Да, Неманья получил травму голеностопа. Будем смотреть, что с ним.

    – На 90-й минуте произошел неоднозначный эпизод с участием Хенти. Там был пенальти?

    – Я не видел. Да и что толку? Я судейство не обсуждаю.

    – Вы довольны самоотдачей команды сегодня?

    – Была самоотдача, желание победить... Не всегда этого достаточно. Не хватило реализации.

    – Рисунком игры довольны?

    – Как я могу быть довольным рисунком игры, когда команда проигрывает? Значит, есть вопросы. К игрокам и ко мне тоже.

    – Первый тайм играл Шкулетич, второй – Хенти. Кто больше нравится?

    – Трудно ответить... Если форварды не забивают – значит, есть вопросы, – сказал тренер.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.05.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 12 мая 2016, 05:47

      привет!извините не там пишу,про Ростов не было цытат,Я боюсь что Ростов все три игры отдаст,потому что ОНИ всегда" дребежать" перед отвественной игрой.Посмотрел Лучшее место 6.УЖАС.

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