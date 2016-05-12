Черевченко: «Есть вопросы и к игрокам, и ко мне»

привет!извините не там пишу,про Ростов не было цытат,Я боюсь что Ростов все три игры отдаст,потому что ОНИ всегда" дребежать" перед отвественной игрой.Посмотрел Лучшее место 6.УЖАС.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от «Кубани» (0:1).
– Впервые в стартовом составе вышел Рифат Жемалетдинов, давно не появлялся там и Мануэл Фернандеш...
– Рифат хорошо выглядел на тренировках, получил свой шанс. Для первой игры он сыграл отлично.
– Замена Пейчиновича обусловлена травмой или тактическими действиями?
– Да, Неманья получил травму голеностопа. Будем смотреть, что с ним.
– На 90-й минуте произошел неоднозначный эпизод с участием Хенти. Там был пенальти?
– Я не видел. Да и что толку? Я судейство не обсуждаю.
– Вы довольны самоотдачей команды сегодня?
– Была самоотдача, желание победить... Не всегда этого достаточно. Не хватило реализации.
– Рисунком игры довольны?
– Как я могу быть довольным рисунком игры, когда команда проигрывает? Значит, есть вопросы. К игрокам и ко мне тоже.
– Первый тайм играл Шкулетич, второй – Хенти. Кто больше нравится?
– Трудно ответить... Если форварды не забивают – значит, есть вопросы, – сказал тренер.