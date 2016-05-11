Буффон: «До 2018 года я в «Ювентусе», а затем – «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подарил вратарю «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффону футболку английского клуба со своим автографом и автографами игроков. Напомним, сегодня Буффон продлил контракт с туринцами до 2018 года.

«Сегодня день особенных подписей. До 2018 года я буду в «Ювентусе», а затем – «Лестер». Спасибо, мистер Раньери, – прокомментировал подарок сам Буффон на своей странице в Twitter.