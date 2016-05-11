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    Слуцкий: «Ответственность давит даже на нас»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после победы в матче 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).

    «Начало провели очень хорошо, много атаковали и забили гол. Но после того как достаточно быстро пропустили, появилась нервозность в действиях, и уже не смогли перестроиться в первом тайме. Последние туры и ответственность давит, даже на такую опытную команду, как наша.

    Мы перевели Вернблума в атаку, и это сработало – он забил второй гол. Сегодня не у всех футболистов получилась игра, поэтому мы стали делать ранние замены, чтобы у нас хватило времени на то, чтобы эти футболисты смогли проявить себя. Вернблум внес существенный вклад в победу.

    Глобальных вопросов к судейству нет, но я уже со второго тайма матча с «Тереком» сконцентрировался на действиях собственной команды», — сказал Слуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 мая 2016, 01:43

      "...такую опытную команду, как наша." Это что? Анекдот про ЦСКА?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 11 мая 2016, 20:03

      евро твоя первостепенная задача- не подведи полуфинал не меньше нам нужен!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > grand-igor 11 мая 2016, 20:07

      ну ты сказал____

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