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    Селезнев уже нашел себе новый клуб

    Форвард «Кубани» Евгений Селезнев уже нашел себе новый клуб, в котором будет выступать со следующего сезона. Об этом нападающий сообщил в эфире украинского телеканала «Футбол 1», но названия команды не раскрыл.

    По словам Селезнева, он не может заключить контракт с новым клубом. Его соглашение с «Кубанью» пока продолжает действовать.

    Кроме того, историю с обвинениями в сдаче матча против «Мордовии» Селезнев называет выдумкой СМИ, а причина, по которой он решил уйти из «Кубани» – внутренний конфликт в команде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 17:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 11 мая 2016, 22:27

      Хороший игрок. не понятно зачем вообще переходил.

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