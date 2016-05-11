В «Барселоне» появится еще один Суарес

«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Вильярреала» Дениса Суареса. Клубы уже согласовали все детали этого трансфера между собой.

За переход каталонцы заплатят 3 миллиона евро, а в соглашение включен пункт, согласно которому «Барселона» будет обязана выплатить определенный процент «Вильярреалу», если продаст Суареса в ближайшие два года.

Для завершения сделки необходима подпись Суареса под личным контрактом. В том случае, если игрок не получит вызов на Евро-2016, подписание состоится сразу после завершения сезона в Испании.