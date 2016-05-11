«Матч ТВ» может показать игры 30-го тура РФПЛ в режиме переклички

Заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин не исключил варианта, при котором канал покажет заключительный тур чемпионата России в режиме переклички.

«Готовим несколько сюрпризов для телезрителей. Подробности я бы пока не хотел раскрывать, но могу сказать, что, возможно, у нас будет перекличка всех матчей», — сказал Володин.

Напомним, что все игры 30-го тура состоятся 21 мая и начнутся в 13:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать игры 28-го тура.