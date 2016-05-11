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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» может показать игры 30-го тура РФПЛ в режиме переклички

«Матч ТВ» может показать игры 30-го тура РФПЛ в режиме переклички

11 мая 2016, 09:48
8

Заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин не исключил варианта, при котором канал покажет заключительный тур чемпионата России в режиме переклички.

«Готовим несколько сюрпризов для телезрителей. Подробности я бы пока не хотел раскрывать, но могу сказать, что, возможно, у нас будет перекличка всех матчей», — сказал Володин.

Напомним, что все игры 30-го тура состоятся 21 мая и начнутся в 13:30 по московскому времени. Ранее сообщалось, что телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать игры 28-го тура.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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serhz
1462954867
Почему нет ни единой трансляции 28 тура ??? -или все уже купили себе пакеты Матч тв футбол ? -уверен что нет
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diadushka
1462968220
перекличка между уборщиками будет: на первый-второй рассчитась! Вторые номера комментируют матчи..........
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Devil56
1462968328
прикольно, надеюсь они смогут сделать это нормально, а не как они обычно делают
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MaxReds
1462969503
Посмотрим, но наверно все сделают через заднее место
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