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    Канал «Матч ТВ» не покажет ни одной игры 28-го тура РФПЛ

    В сетке вещания телеканала «Матч ТВ» не запланированы трансляции встреч 28-го тура РФПЛ. По словам представителя канала, это связано с чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Москве.

    «В эти дни в Москве проходит чемпионат мира по хоккею. Телеканал «Матч ТВ» уделяет этому грандиозному событию повышенное внимание. Большая часть эфира отдана именно хоккейному контенту: трансляциям и программам, посвященным мировому первенству. Все матчи РФПЛ в полном объеме и в прямом эфире можно смотреть на канале «Наш футбол», – сказал официальный представитель «Матч ТВ».

    Также он подчеркнул, что сторонние телеканалы не имеют права на показ игр РФПЛ.

    «Нет, это невозможно. Все матчи в прямом эфире показывает телеканал «Наш футбол», который является частью спортивного субхолдинга «Матч». И все желающие могут посмотреть игры 28-го тура на этом канале. Более того, РФПЛ является важнейшим партнером для «Матч ТВ». Мы крайне ответственно подходим к взаимодействию с РФПЛ, и российский футбол – это бесспорный приоритет для нас. И особенно это заметно по нынешнему сезону, когда на федеральном бесплатном канале «Матч ТВ» можно было видеть по четыре–пять матчей из одного тура».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 19:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2016, 11:34

      Жаль, хотя бы для одного-то матча могли выкроить в сетке время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Galdini 11 мая 2016, 11:16

      Конечно, все же будут смотреть суперматч Швейцария-Латвия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 11 мая 2016, 00:19

      хреново

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 мая 2016, 00:15

      Начинаеться

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 мая 2016, 23:47

      Да и не больно надо. Скоро будут показывать, кто быстрее на время борщ сварит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 10 мая 2016, 23:06

      Гондолы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 10 мая 2016, 22:47

      Мерзавцы.
      Придётся смотреть через интернет.
      Нахрена они по 3-и комментатора задействуют,
      поганый базар получается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 10 мая 2016, 22:28

      Пук пук пук

      1
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      Рейтинг: +17

      kex7 10 мая 2016, 22:17

      плохо

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 10 мая 2016, 21:56

      Это не канал, а фуфло!

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