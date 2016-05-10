Канал «Матч ТВ» не покажет ни одной игры 28-го тура РФПЛ

В сетке вещания телеканала «Матч ТВ» не запланированы трансляции встреч 28-го тура РФПЛ. По словам представителя канала, это связано с чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Москве.

«В эти дни в Москве проходит чемпионат мира по хоккею. Телеканал «Матч ТВ» уделяет этому грандиозному событию повышенное внимание. Большая часть эфира отдана именно хоккейному контенту: трансляциям и программам, посвященным мировому первенству. Все матчи РФПЛ в полном объеме и в прямом эфире можно смотреть на канале «Наш футбол», – сказал официальный представитель «Матч ТВ».

Также он подчеркнул, что сторонние телеканалы не имеют права на показ игр РФПЛ.

«Нет, это невозможно. Все матчи в прямом эфире показывает телеканал «Наш футбол», который является частью спортивного субхолдинга «Матч». И все желающие могут посмотреть игры 28-го тура на этом канале. Более того, РФПЛ является важнейшим партнером для «Матч ТВ». Мы крайне ответственно подходим к взаимодействию с РФПЛ, и российский футбол – это бесспорный приоритет для нас. И особенно это заметно по нынешнему сезону, когда на федеральном бесплатном канале «Матч ТВ» можно было видеть по четыре–пять матчей из одного тура».