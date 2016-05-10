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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Канал «Матч ТВ» не покажет ни одной игры 28-го тура РФПЛ

10 мая 2016, 19:00
31

В сетке вещания телеканала «Матч ТВ» не запланированы трансляции встреч 28-го тура РФПЛ. По словам представителя канала, это связано с чемпионатом мира по хоккею, который сейчас проходит в Москве.

«В эти дни в Москве проходит чемпионат мира по хоккею. Телеканал «Матч ТВ» уделяет этому грандиозному событию повышенное внимание. Большая часть эфира отдана именно хоккейному контенту: трансляциям и программам, посвященным мировому первенству. Все матчи РФПЛ в полном объеме и в прямом эфире можно смотреть на канале «Наш футбол», – сказал официальный представитель «Матч ТВ».

Также он подчеркнул, что сторонние телеканалы не имеют права на показ игр РФПЛ.

«Нет, это невозможно. Все матчи в прямом эфире показывает телеканал «Наш футбол», который является частью спортивного субхолдинга «Матч». И все желающие могут посмотреть игры 28-го тура на этом канале. Более того, РФПЛ является важнейшим партнером для «Матч ТВ». Мы крайне ответственно подходим к взаимодействию с РФПЛ, и российский футбол – это бесспорный приоритет для нас. И особенно это заметно по нынешнему сезону, когда на федеральном бесплатном канале «Матч ТВ» можно было видеть по четыре–пять матчей из одного тура».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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zra78
1462896251
В .опу футбол ЧМ по хоккею идёт!
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ivan941
1462896620
браво Канделаки захапала трансляции и показывает на платных каналах матчи хоккея примеру казахстан-латвия очень нужны к просмотру а отечественный футбол ей на..уй не нужен
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Gliscure
1462896924
Все равно буду смотреть пиратскую трансляцию, так что обойдутся
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diadushka
1462897850
скорее всего комментировать уже некому, всех разогнали, вот и матчи не показывают)))
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prosport69
1462898976
Вот и все) Поиграли в классный канал и хватит)
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ZhenjaSAB
1462899226
Ни себе ни людям!
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ALeX-161-rus
1462899836
Могу только нехорошим словом назвать руководство матч тв.....
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Garrincha58
1462900157
да лучше посмотреть например Венгрию с Норвегией а интересно кто это г-но смотрит тут и Швецию с Россией то не интересно смотреть вот полуфиналы и финал можно посмотреть а сейчас хоккей не хоккей так себе а ЧР по футболу входит в заключительную стадию много решающих матчей а нам хрен мол покупайте наш футбол
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462901240
Футбол в России существует для распила денег.
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koka7751
1462906562
Это не канал, а фуфло!
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