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    Председатель совета директоров «Динамо»: «Кобелеву не хватило силенок»

    Председатель совета директоров «Динамо» Василий Титов рассказал о том, почему было принято решение уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера бело-голубых.

    – К сожалению, Кобелеву не хватило силенок мобилизовать эту команду. Он очень много делал, старался. Но то ли потерял навыки, то ли настолько тяжелая ситуация, что ему трудно мобилизовать такой коллектив. Он рассыпался на куски. Ну, сколько еще ждать и терпеть? Нужен тот, кто хоть чуть-чуть сможет собрать команду. У Кобелева не получалось. Сейчас нужен человек, который способен подхватить команду и последние три игры нормально провести.

    Сейчас нужно просто спасаться. И увольнение Кобелева – это один из шагов. Просто не делать ничего нельзя. Брать нового тренера в данный момент глупо. Нужен тот, кто способен встряхнуть команду. Мне кажется, Чикишев может это сделать. Он из клуба, понимает обстановку, постарается мобилизовать команду. К сожалению, Кобелев в значительной степени контакт с ней потерял.

    – Есть информация, что Хохлов может стать новым главным тренером. Что скажете о нем как об альтернативе Кобелеву?

    – Не хотел бы говорить об этом. Альтернатив вообще может быть сколько угодно. И вот это уже точно то, для чего нужен клуб и центральный совет «Динамо».

    Источник: ФК «Динамо»

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    11.05.2016 06:48
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11227

      alp 11 мая 2016, 11:58

      ни петарды, ни админ ресурс уже не помогут. Но, возможно, это и к лучшему. В ФНЛ Динамо пройдет очищение...

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 11 мая 2016, 12:57

      Кто б говорил про админ ресурс, последние лет 10 нашим футболом по странному стечению обстоятельств руководят топ-менеджеры Зенита так что чьябы корова мычала ..........

      -2
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 11 мая 2016, 11:45

      Да, Динамо так и до стыков докатится.(((

      1
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      Рейтинг: +26

      crusadere 11 мая 2016, 11:40

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 мая 2016, 11:05

      Когда-то и Спартак в пердиве побывал ,зато потом стал лидером на долгие десятилетия!

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > nemolod 11 мая 2016, 11:07

      Мысль отличная Спартак в пердив сегодня, а потом будете лидером на долгие десятилетия.

      1
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 11 мая 2016, 11:02

      Половина игроков играет за мотивацию немного отдаленную от футбола

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk 11 мая 2016, 10:49

      Ну конец-то тренеришка ушёл на заслуженный отдых больше в РФПЛ он работы не найдёт 100%, но если логически развивать события следующий на выход г-н Проничев(руководитель МФСО Динамо) по его инициативе был отправлен в отставку Саламыч и назначен Кобелев.
      Господин генерал наберитесь мужества .........

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      Рейтинг: +54

      pktsoev 11 мая 2016, 10:44

      Зачем Черчеса слили-нормальную, боевую команду осетин создал. Титов Вася ответь!

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > pktsoev 11 мая 2016, 11:09

      Целый год задаюсь этим же вопросом.
      Саламыч пойми, прости)))))))))

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      Рейтинг: +238

      Громит > o33uk 11 мая 2016, 13:11

      "Саламыч,пойми,прости, вернись" - так надо))

      0
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 11 мая 2016, 10:41

      За три тура до конца????? уж если были недовольно то надо было раньше принимать решение...

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Ховрино 446 11 мая 2016, 10:44

      Как говорится лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 мая 2016, 10:35

      Бывало и игра была похуже, у того же Божовича и Петреску там было видно, что команда сливает тренера. С Кобелевым же не похоже, бьются в каждом матче, вот только не забивают.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 11 мая 2016, 10:40

      Назови хоть один матч где они бились за последние пол года?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 11 мая 2016, 10:50

      да и с ЦСКА и со Спартаком игра хорошея была, если на табло не смотреть.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 11 мая 2016, 10:53

      Хорошая или бились, просто если сравнивать игру с цска после краснодара и рубина где нас разували как школьников то с ЦСКА в защите неплохо играли но пол момента за весь матч это унылое г...... хотя на вкус и цвет ........

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 11 мая 2016, 11:05

      Да кстати если даже не смотреть на табло то посмотри в таблицу первенства и ты там увидишь что куча команд с гораздо более скромным составом и бюджетом идёт выше Динамо, может они не бьются как наши , но результат говорит за себя.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 11 мая 2016, 13:01

      Динамо корректно сравнивать только с Анжи позапрошлого года т.к ситуация в общем схожая в командах происходит. И на каком месте Анжи спустя пару лет можешь сейчас увидеть.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2016, 09:24

      Динамо прямо мечтает поиграть в ФНЛ

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