Билич: «Отличный вечер, исторический. Не просто игра – битва за Европу»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал исход матча 35-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Мы были под большим давлением. Мы провели отличный сезон, хотя в последних матчах не были так хороши. Мы не хотели проигрывать эту встречу и добились победы благодаря характеру.

Мы не переставали верить. Мы знали, что соперник сильно мотивирован, ведь они могли обойти «Манчестер Сити». Мы полностью заслужили победу.

Это был отличный вечер, исторический. Не просто игра – битва за Европу поздним вечером. Было все, что должно быть в особенном матче», – сказал Билич.