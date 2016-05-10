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  • Смирнов и Алексеев уйдут из «Динамо», Березовский и Гонтарь останутся

Смирнов и Алексеев уйдут из «Динамо», Березовский и Гонтарь останутся

10 мая 2016, 19:22

Ассистенты бывшего главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева Александр Смирнов и Сергей Алексеев покинут клуб, а Роман Березовский и Николай Гонтарь продолжат работу в команде. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев.

«Вместе с Кобелевым клуб покидают его помощники Смирнов и Алексеев. Остаются Березовский и Гонтарь. Плюс Чикишеву будут помогать люди из его тренерского штаба по молодежке. То есть именно динамовские тренеры подхватывают процесс. Они хорошо знают дела команды. Больше скажу, Чикишев всегда присутствовал на тренировках основной команды и даже во многом помогал», – сказал Сысоев.

Напомним, Андрей Кобелев сегодня покинул пост наставника «Динамо».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
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