Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смирнов и Алексеев уйдут из «Динамо», Березовский и Гонтарь останутся

    Ассистенты бывшего главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева Александр Смирнов и Сергей Алексеев покинут клуб, а Роман Березовский и Николай Гонтарь продолжат работу в команде. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев.

    «Вместе с Кобелевым клуб покидают его помощники Смирнов и Алексеев. Остаются Березовский и Гонтарь. Плюс Чикишеву будут помогать люди из его тренерского штаба по молодежке. То есть именно динамовские тренеры подхватывают процесс. Они хорошо знают дела команды. Больше скажу, Чикишев всегда присутствовал на тренировках основной команды и даже во многом помогал», – сказал Сысоев.

    Напомним, Андрей Кобелев сегодня покинул пост наставника «Динамо».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2016 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11