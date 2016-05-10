Варди мог остаться вне футбола из-за роста

Нападающий «Лестера» Джейми Варди мог остаться вне футбола из-за своего невысокого роста.

«Мне говорили, что я слишком маленький. Поэтому меня не брали в команду. Слишком маленький, не готов для физических нагрузок. Я не понимаю, как можно кому-то говорить, что он недостаточно хорош в 15-16 лет, когда у него еще много лет впереди для того, чтобы прогрессировать?» – приводит слова Варди 90min.com.

Свой первый профессиональный контракт Варди подписал в 25 лет. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Лестера», завоевав с командой впервые в истории чемпионское звание.