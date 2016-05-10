Точилин: «Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет»

КОБЕЛЕВУ ОДИН РАЗ ПОВЕЗЛО..ЧТО-ТО ВЫИГРАТЬ....БОЛЬШЕ СЕБЯ НЕ ЧЕМ НЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ...ЧЕРЧЕС БЫ ДОТЯНУЛ КЛУБ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН...ДРУГОЙ ВОПРОС ...ЧТО МНОГО ДЕНЕГ ХОТЕЛ....НО МОГЛИ БЫ СЭКОНОМИТЬ НА "ДЕРЕВЯННОМ" ПАВЛЕ ИСПОЛЬЗУЯ МОЛОДЁЖЬ
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин оценил ситуацию, которая сложилась у бело-голубых в текущем сезоне. Напомним, что москвичи занимают 13-е место в таблице РФПЛ после 27-ми туров.
«Команда оказалась в очень непростой ситуации, и обстановка вокруг нее нагнетается с каждым днем. Все эти разговоры о том, что «Динамо» может попасть в стыковые матчи или даже просто вылететь из Премьер-лиги… Тревожно становится, но верю, что команда с честью выйдет из непростой ситуации. В оставшихся матчах нужно собраться и сыграть, как бы это пафосно ни звучало, не только за себя, но и за честь клуба.
Рискнул бы возглавить разваливающийся по ходу чемпионата клуб, как это сделал Андрей Кобелев? С его стороны это был осознанный шаг. Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет. Он верил в свои силы, а для любого динамовца поработать в родном клубе — большое счастье. У руководителей «Динамо» пока хватает терпения не рубить сплеча, и хочется пожелать своему коллеге удачи», — выразил свою точку зрения Точилин.