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    Точилин: «Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет»

    Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин оценил ситуацию, которая сложилась у бело-голубых в текущем сезоне. Напомним, что москвичи занимают 13-е место в таблице РФПЛ после 27-ми туров.

    «Команда оказалась в очень непростой ситуации, и обстановка вокруг нее нагнетается с каждым днем. Все эти разговоры о том, что «Динамо» может попасть в стыковые матчи или даже просто вылететь из Премьер-лиги… Тревожно становится, но верю, что команда с честью выйдет из непростой ситуации. В оставшихся матчах нужно собраться и сыграть, как бы это пафосно ни звучало, не только за себя, но и за честь клуба.

    Рискнул бы возглавить разваливающийся по ходу чемпионата клуб, как это сделал Андрей Кобелев? С его стороны это был осознанный шаг. Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет. Он верил в свои силы, а для любого динамовца поработать в родном клубе — большое счастье. У руководителей «Динамо» пока хватает терпения не рубить сплеча, и хочется пожелать своему коллеге удачи», — выразил свою точку зрения Точилин.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    10.05.2016 10:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 мая 2016, 14:34

      КОБЕЛЕВУ ОДИН РАЗ ПОВЕЗЛО..ЧТО-ТО ВЫИГРАТЬ....БОЛЬШЕ СЕБЯ НЕ ЧЕМ НЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ...ЧЕРЧЕС БЫ ДОТЯНУЛ КЛУБ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН...ДРУГОЙ ВОПРОС ...ЧТО МНОГО ДЕНЕГ ХОТЕЛ....НО МОГЛИ БЫ СЭКОНОМИТЬ НА "ДЕРЕВЯННОМ" ПАВЛЕ ИСПОЛЬЗУЯ МОЛОДЁЖЬ

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