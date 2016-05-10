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    Селезнев: «Разорвал ли я контракт с «Кубанью»? Без комментариев»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не стал опровергать слухи о возможном прекращении сотрудничества с клубом.

    Ранее в СМИ сообщалось, что футболист действительно расторг контракт с краснодарцами из-за разногласий с руководством клуба.

    «Понимаю, зачем вы звоните. Разорвал ли я контракт с «Кубанью"? Без комментариев. Что я могу сказать? Может, кто-то запустил эту информацию, я не знаю», – заявил украинец.

    Евгений Селезнев пополнил ряды «Кубани» зимой 2016 и с тех пор провел за команду девять матчей и забил три гола.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.05.2016 08:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 мая 2016, 13:15

      наверное зарплату ни разу не получил. или на евро не берут если назад в укропию не перейдет

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 10 мая 2016, 13:04

      петух укропский мутный , 3 гола 2 с пенки могбы и получе выступать

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря 10 мая 2016, 11:13

      Он какой-то ужаленный. Импульсивный не в меру.

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