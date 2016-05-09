Варди: «Надеюсь, успех «Лестера» поможет сохранить состав»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди выразил надежду на то, что команде удастся сохранить состав во время летнего трансферного окна.

«Я только что выиграл АПЛ и буду играть в Лиге чемпионов. Я счастлив здесь.

На протяжении всего лета имена наших игроков будут упоминаться в трансферных слухах. Но я надеюсь, что титул и выход в Лигу чемпионов помогут сохранить наш состав.

Мы с партнерами не обсуждали возможные переходы. Мы просто концентрируемся на каждой следующей игре.

Единственное, что мы можем сделать – это сохранить наш победный менталитет. На этой неделе мы вернемся к тренировкам, чтобы хорошо сыграть в воскресном матче, который, надеюсь, принесет нам очередную победу», – сказал Варди.