Коноплянка сменил фамилию на Коно

Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка столкнулся со сложностью произношения своей фамилии в Испании, ради чего пришлось сменить ее в паспорте на более простую.

«Что только не говорят: и Чокоплянча, и Шокоплянча… Я говорю: давайте уже меня шоколадкой называть. Для них вообще слово Женя – это очень тяжело. Евгений – это нереально. Я уже в паспорте себе поменял фамилию на Коно, чтобы для них было проще», – рассказал Коноплянка в эфире ТВ-шоу «Профутбол».

В текущем сезоне Коноплянка сыграл за «Севилью» в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.