Арбелоа: «Играть в форме «Реала» было честью»

Защитник «Реала» Альваро Арбелоа по окончании текущего сезона покинет команду. Он готов продолжить карьеру, но не в Испании.

«Мой путь здесь закончился, и это было фантастически. Я хочу поблагодарить всех за это. Играть в форме «Реала» было честью. Это лучшее, что может случиться в карьере футболиста. Я не завершаю карьеру и продолжу играть. Но я уже говорил, что ни за одну другую команду в Испании я выступать не буду», – заявил Арбелоа.

В этом сезоне Арбелоа выходил на поле в шести матчах испанского чемпионата, в которых отметился лишь желтой карточкой.