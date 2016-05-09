Семшов: «Глядя на счет можно подумать, что «Спартак» разорвал «Динамо», но это не так»

Экс-хавбек «Динамо» Игорь Семшов признался, что пришел в ужас от разгромного поражения бело-голубых от «Спартака» в поединке 27-го тура РФПЛ. Он также отметил, что подопечные Андрея Кобелева не заслужили подобного результата.

«Я в ужасе от результата. Но поражения со счетом 0:3 «Динамо» не заслуживало. Думал, будет ничья. Второй тайм показал, что у «Динамо» есть порох в пороховницах. Команда играла достаточно хорошо, упрекнуть ребят не в чем. «Динамо» заслуживало забитого гола, и даже не одного.

Тот, кто не смотрел игру, подумает, что «Спартак» разорвал «Динамо», но на самом деле это не так», – сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».