Симеоне: «Обидно лишаться шансов на титул в предпоследнем туре»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне проанализировал поражение от «Леванте» (1:2) в матче 37-го тура Примеры, лишившее его команду шансов на чемпионский титул.

«Дело не в желании, мы хотели забить второй. «Атлетико» не сумел продолжить также хорошо, как начал. При этом, соперник здорово проявил себя в оборонительных действиях. «Леванте» сражался до последней секунды встречи. Этот результат показывает всю прелесть футбола: аутсайдер чемпионата может обыграть финалиста Лиги чемпионов.

Наши действия не может оправдать усталость после полуфинала Лиги чемпионов. Тем не менее, сезон для нас завершается на мажорной ноте, от «Реала» и «Барселоны» мы отстали совсем немного. Но обида от потерянных шансов на титул за тур до финиша, конечно, присутствует.

Я сказал игрокам, что горд тем, как они провели сезон. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы завоевать серебро чемпионата», – сказал Симеоне.