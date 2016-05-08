Давыдов: «Ненавижу «Реал» и «Атлетико», но в финале Лиги чемпионов победят вторые»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, на правах аренды выступающий за «Младу Болеслав», поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Атлетико».

– За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов? «Реал», «Атлетико»?

– Ненавижу обе эти команды (смеется). Мои любимые клубы, «Ювентус» и «Барселона», до главного матча не добрались. Я, кстати, полечу в Милан на финал вместе с другом. А болеть буду за красивый футбол.

– Какие прогнозы?

– Думаю, случится похожая история, что и в матче «Баварии» и «Атлетико» в полуфинале. Ставлю на победу команды Диего Симеоне.