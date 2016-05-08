На матч с «Карпатами» «Шахтер» наденет специальные футболки

Футболисты «Шахтера» выйдут на матч 25-го тура УПЛ против «Карпат» в специальных футболках с надписью «Спасибо, мама!». Это связано с празднующимся 8-го мая на Украине Днем матери.

«Для футболистов «Шахтера», которые из-за специфики своей профессии видят мам очень редко, этот день имеет особое значение. Сегодня у «горняков» есть уникальная возможность пусть даже на расстоянии, но поблагодарить своих мам за то, что дали им жизнь, и сказать, как сильно их любят. Поэтому в знак признательности на официальное приветствие, предшествующее стартовому свистку, донецкая команда выйдет в футболках с надписью «Спасибо, мама!» на разных языках, на что клуб получил разрешение Премьер-лиги», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.