Рыжиков: «Что адресовал своим защитникам во время опасных моментов у ворот? Нецензурные слова я им говорил»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился своими мыслями о ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

— Что говорили защитникам во время опасных моментов у своих ворот?

— Нецензурные слова я говорил. Эмоции у меня кипели, потому что первый тайм мы играли неплохо. В обороне правильно перемещались. Что случилось во втором тайме, рассмотрит тренерский штаб. Мы очень много ошибались позиционно.

— Если бы нападающие соперника не прощали вас, то счет был бы крупнее.

— Нет. Просто вратарь правильно занимал позицию (смеется).

— Пресса обсуждала, что Крицюк своей ошибкой подписал себе приговор «не ехать на Евро», а вы наоборот увеличили свои шансы.

— Это прерогатива главного тренера сборной, моя работа – играть, играть хорошо и добывать очки.

— А как мотивацию находите?

— Это моя любимая работа! Я люблю играть за «Рубин», тем более я один из старожилов в команде. Молодежь за мной тянется. Если я опущу руки, то кто тогда будет воевать?

— Гекдениз, который отыграл сегодня 90 минут.

— Великолепно, я и забыл уже, когда Карадениз играл 90 минут. Он старался.

— В эпизоде с пропущенным голом вам не показалось, что игроки обороны немного не доиграли?

— Там столько рикошетов было. Нормально. Я думаю, что результат 1:1 закономерен. Бывает и похуже. У нас какие-то отскоки, то с «Тереком», то с «Уфой», теперь с «Краснодаром». Так что работаем. Нужно удачу поворачивать к нам лицом