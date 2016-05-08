«Ювентус» готов выложить 38 миллионов за Пьянича

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич, скорее всего, не останется в столице Италии в следующем сезоне. В списке претендентов на игрока к «Баварии», «ПСЖ» и «Барселоне» добавился также «Ювентус», который сделал боснийца своей главной трансферной целью в межсезонье.

Сумма отступных за Пьянича равняется 38 миллионам евро, и все четыре клуба готовы заплатить ее, чтобы перейти напрямую к переговорам с игроком. При этом «Ювентус» рассчитывает покрыть издержки на трансфер за счет продажи нападающего «старой синьоры» Альваро Мораты обратно в мадридский «Реал» за 30 миллионов евро.