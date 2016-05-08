Давыдов: «Аленичев был прав. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем переходе в «Млада Болеслав» на правах аренды, по итогам которой он не сыграл за клуб ни одного матча.

– Помните слова Аленичева перед отъездом в аренду? Он заметил, что не очень доволен вашим отношением к делу.

– Думаю, Дмитрий Анатольевич был прав. Раз я приехал в Чехию и оказался не готов. Хоть я и набрал постепенно форму. Аленичеву со стороны виднее, тем более, наверное, такое мнение было не только у него, но и у помощников в тренерском штабе. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться.

– Если вдруг ради игровой практики придется вернуться в «Спартак-2», готовы?

– Конечно. Да, нужно двигаться дальше, стараться, работать и возвращаться в главную команду. Но если скажут играть за «Спартак-2», буду делать это.

– А как сами оцените свои шансы в основном составе?

– Все зависит только от меня.