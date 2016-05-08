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  • Давыдов: «Аленичев был прав. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться»

Давыдов: «Аленичев был прав. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться»

8 мая 2016, 07:13
3

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал о своем переходе в «Млада Болеслав» на правах аренды, по итогам которой он не сыграл за клуб ни одного матча.

– Помните слова Аленичева перед отъездом в аренду? Он заметил, что не очень доволен вашим отношением к делу.
– Думаю, Дмитрий Анатольевич был прав. Раз я приехал в Чехию и оказался не готов. Хоть я и набрал постепенно форму. Аленичеву со стороны виднее, тем более, наверное, такое мнение было не только у него, но и у помощников в тренерском штабе. Я все переосмыслил. Теперь жду с нетерпением сборов, чтобы исправиться.

– Если вдруг ради игровой практики придется вернуться в «Спартак-2», готовы?
– Конечно. Да, нужно двигаться дальше, стараться, работать и возвращаться в главную команду. Но если скажут играть за «Спартак-2», буду делать это.

– А как сами оцените свои шансы в основном составе?
– Все зависит только от меня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Давыдов Денис
Комментарии (3)
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Jack24
1462682771
Раз осмыслил, тогда где игра в Чехии?
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андрей андреев
1462688157
Хоть до одного дошло,да и тот наверное врёт
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Диктор
1462691908
Может и правда дошло до человека.
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