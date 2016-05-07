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    Чалый: «Получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1). Казанцы вели в счете, но точный удар Федора Смолова не позволил им победить.

    «Мы уже получили информацию, что Смолов забивал из трехметрового офсайда. Еще посмотрим, сколько точно. Плюс Карадениза сбивали в штрафной площади «Краснодара», нужно было назначать пенальти.

    Я доволен футболистами. В первом тайме не дали шансов сопернику. Во второй половине игры у них было несколько эпизодов, но мы сыграли очень строго и надежно в обороне, плюс имели контратаки.

    В чем наша мотивация? Я говорил, говорю и буду говорить: мы профессионалы и исполняем свой долг, играем для зрителей, играем на победу», – сказал Чалый.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 21:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 7 мая 2016, 23:06

      Пересматривал много раз, офсайд 100% , жаль рубин

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 21:55

      ну шо ж тепереча повеситься,что ли?

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > koli4ka 7 мая 2016, 22:06

      Да нет ГОРДИТЕСЬ таким очком.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 21:48

      Согласен полностью-на повторе видно-Смолов в офсайте.

      1
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 7 мая 2016, 21:46

      Да,у вас судьи отобрали законную победу,на повторе хорошо видно,что гол забит из офсайда,что не заметить нельзя,но если кому то очень хочется-то можно!!

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