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    Мустафин: «Мордовия» до последнего бьется за место под солнцем, нам отступать некуда»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 обыграли «Кубань».

    «Впечатления остались самые положительные. Важную роль сыграли стандарты, на которые мы делали упор. Один из них и сработал. Во втором тайме вышли играть организованно, ловить «Кубань» на контратаках. В нашей ситуации отступать некуда, боремся за место под солнцем», – сказал Мустафин в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 7 мая 2016, 19:32

      Хоть бы один московский клуб вылетел ( Динамо Москва )

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      Рейтинг: +399

      guron88 > Berdchanin 7 мая 2016, 19:41

      Московские клубы - не вылетают... Даже если должны вылететь. Москва - это ж, центр Вселенной !!!

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