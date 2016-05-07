Агент: «Манчестер Сити» действительно сделал запрос по Зинченко, но никаких отступных у игрока нет»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы хавбека «Уфы» Александра Зинченко, подтвердил, что башкирский клуб действительно получил запрос от «Манчестер Сити» с просьбой начать переговоры с 19-летним футболистом относительно личного контракта.

«В «Уфу» действительно поступил запрос от «Манчестер Сити» по поводу переговоров с Зинченко. Но каких-то документов я пока что не видел, поэтому на данный момент уровень этих переговоров не носит официального характера. У футболиста нет отступных, как клубы договорятся, так и будет.

Реакция Зинченко? Конечно, приглашения от таких клубов не остаются без внимания, и Александр относится к этому достаточно логично, ожидаемо. Безусловно, ему нравится внимание таких клубов. Все остальное – это вопросы его представителей и футбольного клуба, в котором он играет», – сказал Еремин.