Шашков: «Вопросы по Веркаутерену и Яковлеву решим после завершения сезона»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что вопрос с продлением контракта главного тренером Франка Веркаутерена, а также будущее хавбека Павла Яковлева, принадлежащего «Спартаку», самарский клуб будет решать по окончании нынешнего сезона.

«Сейчас нужно дождаться окончания сезона. Затем мы сядем и будем разговаривать на тему контракта Франка Веркаутерена. У нас с тренером есть договоренность о том, что мы не подписываем контракты на два-три года. Франк разделяет такую же позицию, поэтому мы работаем по году. Если по итогам сезона всех все будет устраивать, то будем продолжать.

Что касается Павла Яковлева, то он у нас в Самаре уже третий раз. Болельщики его любят, клуб относится с уважением, он отвечает тем же. Претензий по работе к Павлу нет никаких, он добросовестно выполняет все, что от него нужно, парень старается. Но, опять же, какие-то решения мы будем принимать по окончании сезона», – сказал Шашков.