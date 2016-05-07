Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На матче «Крылья Советов» – «Уфа» побывал скаут «Удинезе» и «Уотфорда»

    На матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов»«Уфа» (1:0) побывал скаут итальянского «Удинезе» и английского «Уотфорда» Роберто Поликано, который в прошлом выступал за «Рому», «Торино», «Наполи» и другие клубы.

    После игры итальянец детально рассказал о целях визита в Россию.

    «Мое знакомство с российской Премьер-лигой только начинается. В ближайшие дни я планирую посетить несколько матчей вашего чемпионата, также буду смотреть игры молодежных и юношеских команд. Съезжу в Москву, возможно, в другие города. Уже тогда у меня будет полная картина перед глазами.

    Российские футболисты точно могли бы заиграть в Италии и в Англии. Подобные примеры тому есть. Мы обменялись контактами с руководством «Крыльев». И в целом я очень рад тому приему, который был мне оказан в Самаре. Так что диалог возможен», — рассказал Поликано.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 мая 2016, 12:34

      Шпионы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 7 мая 2016, 12:24

      Кого собираются брать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11