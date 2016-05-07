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    «Спартак» и «Терек» заинтересованы защитником «Леха»

    Защитник сборной Финляндии и польского клуба «Лех» Паулус Араюури заинтересовал сразу два представителя РФПЛ. Речь идет о московском «Спартаке» и грозненском «Тереке», сообщает Przegląd Sportowy.

    Соглашение 27-летнего футболиста с «Лехом» рассчитано до 31 декабря 2016 года и продлевать контракт игрок не планировал.

    Предполагается, что за Араюури поляки попросят 200-300 тысяч евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Польши защитник сыграл в 26-ти матчах и получил четыре желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 06:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 08:35

      Взяли уже Граната бесплатно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 08:35

      Да пишут только о каком то отстое.Спартак ищи пусть не звезд но людей играющих и что то показывающих.

      2
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