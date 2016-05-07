АПЛ. «Челси» проиграл «Сандерленду», «Суонси» разгромил «Вест Хэм» и другие результаты

В матче 37-го тура АПЛ «Челси» в гостях потерпел поражение от «Сандерленда» со счетом 2:3.
В других встречах «Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Сток Сити», «Суонси» уверенно обыграл «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» голов не забили, «Борнмут» сыграл вничью с «Вест Бромвичем».
Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур
Борнмут – Вест Бромвич – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Рондон, 16; 1:1 – Ритчи, 83.
Кристал Пэлас – Сток Сити – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Адам, 26; 1:1 – Гэйл, 47; 2:1 – Гэйл, 68.
Сандерленд – Челси – 3:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Коста, 14; 1:1 – Хазри, 41; 1:2 – Матич, 45; 2:2 – Борини, 67; 3:2 – Дефо, 70.
Удаление: Терри, 90.
Голы: 0:1 – Раутледж, 25; 0:2 – Айю, 31; 0:3 – Ки, 51; 1:3 – Кингсли, 68 (в свои ворота); 1:4 – Гомис, 90.
Источник: Бомбардир.ру