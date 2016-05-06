Эрикссон может быть назначен на финал Лиги чемпионов

Испанской прессе стало известно имя арбитра, который будет обслуживать финал Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом».

Сообщается, что главным судьей на этом матче будет шведский рефери Йонас Эрикссон.

Эрикссон ранее уже работал на матчах и «Реала», и «Атлетико», причем ни одна из команд при нем не проигрывала: «сливочные» выиграли две встречи и одну завершили ничейным исходом, а «матрасники» одержали одну победу и один раз сыграли вничью.

В последний раз Эрикссон судил матч «Реала» в полуфинале прошлой Лиги чемпионов, когда мадридцы сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Последняя встреча «Атлетико» при судействе шведа состоялась в 2014 году – матч с«Челси» (0:0).