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    Контракт Слуцкого с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года

    Действующий контракт главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого рассчитан до июня 2019 года.

    Сообщается, что наставник продлил свое прежнее соглашение с армейцами, которое было действительно до лета 2016 года, еще до того, как заключил договор с РФС о работе в сборной России.

    Эти сведения, полученные от источника в агентских кругах, косвенно подтверждаются словами главы селекционной службы ЦСКА Олега Яровинского.

    «Леонид Викторович имеет долгосрочный контракт с ЦСКА. Когда он был продлен и на какой срок? Это конфиденциальная информация, которую я не могу оглашать», – сказал Яровинский.

    Источник: Известия

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    06.05.2016 19:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -8

      halk1981 6 мая 2016, 22:13

      ррр

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 19:39

      Или ты прав-или все таки этот кадр не будет сборную тренировать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 6 мая 2016, 19:23

      Большой распил намечается. Отступные за Слуцкого не на один нолик прописали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > nitto 6 мая 2016, 21:42

      Похоже...

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      Ответить
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      Рейтинг: +657

      RUSARM > nitto 6 мая 2016, 23:17

      Что то в этом роде,пилить по крупному,что мелочиться!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > nitto 6 мая 2016, 23:48

      ЛВС сам будет решать где играть.......а не руководство либо исходя из условий контракта которые нам не известны....в россии кроме ЛВС есть кому сборной рулить.....вот только ни кто не пойдёт думаю уровня КББ и ЛВС......в сборной очень всё мутно.....как и в спартаке с увольнением Эмери как мог не подойти тренер который после ухода из спартака взял ЛЕ 2 раза и сейчас в финале опять.... такая же фигня и в сборной.

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