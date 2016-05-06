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  • Семшов: «В «Зените» были игроки, которые от своей значимости одуревали и никого не воспринимали»

Семшов: «В «Зените» были игроки, которые от своей значимости одуревали и никого не воспринимали»

6 мая 2016, 07:01
16

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал о своем выступлении в составе петербургского клуба.

– Кто-то из известных людей говорил, что в «Зените» игроки вас не очень-то были рады видеть.

– Не скажу, что «не очень». Где с распростертыми ждут конкурента? Во-первых, я – москвич. Во-вторых, все наслышаны о некоторых зенитовских футболистах того времени. У меня отличные отношения с Толей Тимощуком, Пашкой Погребняком, Славкой Малафеевым, Колей Ломбертсом… Но были русские футболисты, которые, по-моему, вообще никого не воспринимали.

– Аршавин, Денисов?

– Аршавина почти не застал – в феврале 2009-го он уехал в «Арсенал». Я не буду называть фамилии, но эти люди от своей значимости одуревали.

– Вы не про Широкова?

– Широков – нормальный! Рома тогда, как и я, – то выходил, то нет. С Костей Зыряновым мы играли в «Торпедо», и все было хорошо. О ком говорю – догадайтесь сами.

– Опешили, когда с таким столкнулись?

– Нет. Я же и в сборной это видел. Знал, кто как себя ведет. Но основная часть коллектива в «Зените» встретила меня великолепно.

– Существует другая версия – в «Зените» прознали, на какую зарплату вас взяли. Была она больше, чем у Зырянова, Анюкова. Это и вызвало ревность.

– Не думаю, что моя зарплата была выше, чем у них. Когда выходишь на поле, о деньгах забываешь. Вы же видите, что за игрок Халк. Кто скажет, что он не стоит таких миллионов?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семшов Игорь
Комментарии (16)
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zenitforever2015
1462509083
Что это за игра - догадайтесь сами? Скрытный ты наш!
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андрей андреев
1462512069
Я знаю 1 такого,который одурел.нападающий,высокий, фамилия начинается на Д, А больше ничего не скажу
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footballforeverNN
1462513369
да это простая загадка))) прямой конкурент по позиции - денисов
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Black Giz
1462513398
Устроил тут ромашку))) Этот-ни этот, тот-ни тот)))
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BANNIKOV1970
1462516827
Они не одуревали,они оху...!
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neveldomha
1462519519
В любой организации найдется подстрекатель. Футбольная команда не исключение.
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hmelarj
1462520479
Комментарий удален.
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trudovik
1462523137
в РФПЛ все одуревают от своей значимости и денег, которые платят. В нашей стране такая практика не работает. Чем больше получает человек, тем больше расслабляется. А если бы работали за средний оклад... но за победы, голы и зрелищность премиальные выплачивали в стократном размере, то был бы стимул напрягаться.
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klkl
1462526791
Керж со своей бандой))) культурная столица)) одни dебилы))
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Inks
1462529911
Семьшвов опять какую-то муть сказал
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