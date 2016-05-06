Семшов: «В «Зените» были игроки, которые от своей значимости одуревали и никого не воспринимали»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал о своем выступлении в составе петербургского клуба.

– Кто-то из известных людей говорил, что в «Зените» игроки вас не очень-то были рады видеть.

– Не скажу, что «не очень». Где с распростертыми ждут конкурента? Во-первых, я – москвич. Во-вторых, все наслышаны о некоторых зенитовских футболистах того времени. У меня отличные отношения с Толей Тимощуком, Пашкой Погребняком, Славкой Малафеевым, Колей Ломбертсом… Но были русские футболисты, которые, по-моему, вообще никого не воспринимали.

– Аршавин, Денисов?

– Аршавина почти не застал – в феврале 2009-го он уехал в «Арсенал». Я не буду называть фамилии, но эти люди от своей значимости одуревали.

– Вы не про Широкова?

– Широков – нормальный! Рома тогда, как и я, – то выходил, то нет. С Костей Зыряновым мы играли в «Торпедо», и все было хорошо. О ком говорю – догадайтесь сами.

– Опешили, когда с таким столкнулись?

– Нет. Я же и в сборной это видел. Знал, кто как себя ведет. Но основная часть коллектива в «Зените» встретила меня великолепно.

– Существует другая версия – в «Зените» прознали, на какую зарплату вас взяли. Была она больше, чем у Зырянова, Анюкова. Это и вызвало ревность.

– Не думаю, что моя зарплата была выше, чем у них. Когда выходишь на поле, о деньгах забываешь. Вы же видите, что за игрок Халк. Кто скажет, что он не стоит таких миллионов?