Гаджибеков: «В матче с «Зенитом» нужно выходить на поле и биться на 110 процентов»

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков выразил надежду, что махачкалинцам удастся зацепиться за очки в домашнем поединке 27-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Зенит» – классная команда с индивидуально очень сильными футболистами. Халк, Витсель, Шатов и Дзюба сейчас на ходу. Нам нельзя опускать руки, необходимо выходить на поле и биться на 110 процентов. Мы будем играть дома, будет чуть-чуть легче, поэтому верю, что сможем взять очки у «Зенита». Надеюсь, мы реализуем свои шансы и не дадим сыграть лидерам соперника.

Насколько реально сыграть так, как это удалось «Ростову»? Не считаю тот успех обычной удачей, ведь ростовчане обыграли дома и «Зенит», и ЦСКА, и «Спартак» – практически всех лидеров. С такими командами им легче играть, когда можно действовать на контратаках. Нам будет сложно сыграть, как «Ростов», но мы не имеем права выходить на поле без веры в себя. Лучше тогда вообще не выходить.

Зенитовцы наверняка понимают, что им практически нельзя допускать осечек, потому что помимо ЦСКА и «Ростова» вровень с ними идет «Краснодар». Не знаю, как насчет первого места, но за второе «Зенит» будет бороться до конца. Игра с нами для них очень важна. Сами футболисты говорят об этом», – сказал Гаджибеков.