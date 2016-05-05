«Химки» не опасаются подозрений в договорном матче с «Долгопрудным»

Технический директор «Химок» Алексей Россихин выразил свое мнение по поводу решения ПФЛ подробнее рассмотреть эпизоды поединка 24-го тура с «Долгопрудным» (2:2). Напомним, что игроки красно-черных позволили сопернику беспрепятственно сравнять счет, после того как сами забили мяч с нарушением фэйр-плей.

– Наша позиция осталась неизменной. Мы придерживались принципов fair play.

– ПФЛ запросила объяснительные у двух игроков вашей команды?

– Да. Пришел запрос, мы на него ответили.

– По каким эпизодам просили разъяснить ситуацию?

– По нашему голу и по голу «Долгопрудного».

– К чему может привести разбирательство этого дела?

– Мне трудно сказать. Мы ответили на запрос Лиги. Дальше уже решение за ПФЛ.

– Нет опасений, что вас заподозрят в договорном матче с «Долгопрудным» с конкретным счетом – 2:2?

– Нет, таких опасений нет.