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  • Элиа сделал тату в честь победы «Фейеноорда» в Кубке Голландии, допустив две ошибки в названии команды

Элиа сделал тату в честь победы «Фейеноорда» в Кубке Голландии, допустив две ошибки в названии команды

5 мая 2016, 18:18
8

Хавбек «Фейеноорда» Эльеро Элиа сделал на ноге татуировку в честь победы роттердамцев в Кубке Голландии. При этом, он умудрился допустить две ошибки в названии собственной команды: вместо Feyenoord на нижней конечности футболиста красуется надпись Fenenoond. Помимо этого, полузащитник неправильно указал дату финального поединка – 24 мая вместо 24 апреля 2016-го года.

Напомним, в финале «Фейеноорд» одержал победу над «Утрехтом» (2:1), завоевав таким образом свой 12-й национальный кубок в истории. В нынешнем сезоне Элиа принял участие в 23-х матчах, отличившись пять раз.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Фейеноорд Утрехт Элиа Эльеро
Комментарии (8)
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Иванилдо
1462463516
Одна же ошибка в названии? вместо y - n
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Тraumtanzеr
1462463868
Мастер был болелой аякса?
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grand-igor
1462463909
вот осел!
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narkozanos
1462465283
Ахахахахахаха,была история:когда тип в Китае набил иероглифы какие то ,приехал в Россию,походил полгода,пока ему на улице случайная прохожая женщина не сказала,что у него набито название китайской лапши :D
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Mr.Kramer
1462467685
С детства за Фененонд!
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RealArsenal
1462513717
Уснул на тусе - проснулся с тату.
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