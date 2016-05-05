Элиа сделал тату в честь победы «Фейеноорда» в Кубке Голландии, допустив две ошибки в названии команды

Хавбек «Фейеноорда» Эльеро Элиа сделал на ноге татуировку в честь победы роттердамцев в Кубке Голландии. При этом, он умудрился допустить две ошибки в названии собственной команды: вместо Feyenoord на нижней конечности футболиста красуется надпись Fenenoond. Помимо этого, полузащитник неправильно указал дату финального поединка – 24 мая вместо 24 апреля 2016-го года.

Напомним, в финале «Фейеноорд» одержал победу над «Утрехтом» (2:1), завоевав таким образом свой 12-й национальный кубок в истории. В нынешнем сезоне Элиа принял участие в 23-х матчах, отличившись пять раз.