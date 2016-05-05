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    Евсеев: «Важность игры с «Уралом» – в принципиальности»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев рассказал об особенностях подготовки к матчу 27-го тура Премьер-лиги против «Урала».

    – После прошлого матча с «Динамо» дали ребятам 3 дня выходных, потому что пауза между матчами позволяла это сделать. Во вторник начали 5-дневный цикл подготовки к «Уралу», так как считаем, что этого времени достаточно. Сейчас конец сезона, накопилась моральная и физическая усталость, но если второе мы постоянно поддерживаем, то сейчас главное, чтобы в психологическом плане все было хорошо.

    – Что можете сказать про «Урал»? В чем их сильные стороны?

    – «Урал» играет в комбинационный футбол, сейчас на них не довлеет результат – они в середине турнирной таблицы. Их сильные стороны – взаимопонимание и хорошая игра в пас, забивают красивые мячи, в их составе есть индивидуальности, с которыми, во многом и был связан успешный старт в чемпионате. Зимой от них ушли Ерохин и Подберезкин – ведущие игроки, но мы готовимся к этой команде, готовимся и к стандартным положениям, и к мелкому пасу, который они проповедуют. Готовимся противопоставить им свою игру.

    – Оцените важность этой игры для команды.

    – Важность в принципиальности – будут играть географические соседи. Надеемся, что дома покажем результат лучше, чем в первом круге, когда проиграли им 1:3.

    Источник: ФК «Амкар»

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    05.05.2016 11:41
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