Канте обойдется «Арсеналу» в 25 миллионов

Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте должен укрепить полузащиту «Арсенала», считает Арсен Венгер. Лондонский клуб ведет переговоры с представителями футболиста, сообщает RMC Sport. Венгер готов выложить за Канте 25 миллионов евро.

Известно, что в услугах Канте также заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус». В текущем сезоне он провел 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.