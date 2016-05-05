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    Узденов: «Спонсоры не обращают внимания на «Ростов»

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал сложное положение с поиском серьезных спонсоров для команды.

    «Я бы попросил у него список (улыбается). Конечно, мы ищем спонсоров, но бизнесмены федерального уровня не обращают на нашу команду должного внимания, а местным предпринимателям не под силу тащить клуб в одиночку.

    Одному футбол вообще безразличен, второй тоже не горит желанием помочь футболу, сейчас ему дали нефтяную трубу, вот он и занимается, а у третьего есть собственная команда за рубежом. Но он постоянно с нами, рядом и помогает клубу. Правда, у него еще обязательства перед гандбольным «Ростов-Доном». Есть еще «Тагмет», но владелец не увлекается футболом, и ждать помощи от него вряд ли стоит.

    Сейчас следим за еще одной компанией, которая стала лидером по продаже зерна, хотим к ним нагрянуть. Шутка.

    Главное, что губернатор с нами, он любит и поддерживает футбол», – приводит слова Узденова DonNews.

    Напомним, что ранее министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко уверенно заявил, что «Ростову» не составит труда найти несколько десятков спонсоров при выходе в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 09:28
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +362

      sargassov 8 мая 2016, 11:25

      В Коаснодаре такие спонсоры бы нашлись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 мая 2016, 14:06

      Скоро вся страна сдуется, кроме может Москвы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 5 мая 2016, 15:15

      А родной город президента? Его же не оставят без поддержки. При постройке положили тысячи,в блокаду миллион,так что будем сдыхать с голода,а Питер поддержим.Пусть они живут и радуются

      0
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      Рейтинг: +2770

      волчарик > андрей андреев 5 мая 2016, 19:42

      блокадников хоть не трогайте вы за них что ли голодали?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > волчарик 5 мая 2016, 20:25

      Я и говорю,больше такого не допустим никогда

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 13:30

      Ростовчане красавцы -только и могут что в тихую минуса ставить.А ведь прекрасно понимают что мы правду говорим.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 мая 2016, 16:10

      Исключительно тебе поставил плюс для собственного самоуспакоения.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Диктор 5 мая 2016, 19:06

      Могу и громко поставить минус, но пока не пойму за что! Правда на плюс это тоже не тянет! Пока вообще ничего не поставлю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 мая 2016, 12:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ростов сдуется как только бердыев уйдет да и в лиги чемпионов ему нечего делать

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > grand-igor 5 мая 2016, 16:12

      Ну Спартак там точно нужен. Вот без кого уж точно не обойтись.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > grand-igor 5 мая 2016, 19:08

      В лиге чемпионов Ростов будет выглядеть не хуже ЦСКА! Ростовчане, хоть на контратаках поймают соперника, а ЦСКА уж если сел в "засаду", то это до конца матча!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 10:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да просто никто не в верит в команду-у которой детом произойдет смена тренера.

      -8
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 5 мая 2016, 14:39

      Ты про спартак?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 5 мая 2016, 16:12

      В Спартак уже второй десяток никто не верит.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Yurok161 5 мая 2016, 16:13

      Сменой тренера в Спартаке уже никого не удивить.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Диктор 5 мая 2016, 19:09

      А ты уже оплатил трансфер Бердыева? Если Ростов зацепится за лигу чемпионов, то Бердыев останется в Ростове и никакое бабло его не переманит!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 09:40

      Спонсоры уже все разобраны. Если почти все налоги идут в Москву на местах денег нет,все и так в ...опе

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 5 мая 2016, 16:14

      Ну будем жить как всегда по одному принципу. Нас ипут, а мы крепчаем.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 5 мая 2016, 16:54

      Да просто за 50 лет уже ...опа болит))) Ну у тебя ещё всё впереди,тьфу,тьфу,тьфу.Не каркаю-просто наблюдения))) Извини,если что не так сказал..

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 6 мая 2016, 08:35

      У нас вся страна живет (кроме москалей) по такому принципу уже не один десяток лет))))) Но в целом я не жалуюсь на жизнь. На все хватает. Во всяком случае пока.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 6 мая 2016, 20:37

      П у нас ..уёво(((

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