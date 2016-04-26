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    Мутко: «Из «Ростова» можно сделать народный клуб»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о финансовом состоянии «Ростова», которое на данный момент не имеет каких-либо серьезных проблем.

    «Сегодня идет мониторинг финансового состояния разных клубов. Примерно раз в три месяца мы получаем все необходимые данные. При грамотном развитии и создании программы на Дону можно сделать народный клуб.

    Ростовская область достаточно богатая. Думаю, что найти 10, 15, 20 спонсоров для клуба, который претендует на победу в чемпионате, не проблема. Мы знаем, что руководство области и губернатор работают над этим вопросом.

    Тут ситуация простая. Если клуб пройдет лицензирование УЕФА – значит, будет выступать в еврокубках. Если не пройдет – значит, не будет», – заявил Мутко.

    Напомним, что «Ростов» идет на первом месте в турнирной таблице с 51 очком. На одно очко отстает ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 апреля 2016, 15:25

      А я думал, что клубы у нас профессиональные (судя по названию лиги).
      И еще, Лорд-Мэр Лондона дико завидует губернатору Ростовской области.
      Губеру нужно найти спонсоров только для Ростова, а Лорду-Мэру, бедолаге, ой для скольких клубов.
      Не страна, а черт знает, что.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 апреля 2016, 14:42

      Народными клубы не делают - ими становятся.

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