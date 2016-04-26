Мутко: «Из «Ростова» можно сделать народный клуб»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о финансовом состоянии «Ростова», которое на данный момент не имеет каких-либо серьезных проблем.

«Сегодня идет мониторинг финансового состояния разных клубов. Примерно раз в три месяца мы получаем все необходимые данные. При грамотном развитии и создании программы на Дону можно сделать народный клуб.

Ростовская область достаточно богатая. Думаю, что найти 10, 15, 20 спонсоров для клуба, который претендует на победу в чемпионате, не проблема. Мы знаем, что руководство области и губернатор работают над этим вопросом.

Тут ситуация простая. Если клуб пройдет лицензирование УЕФА – значит, будет выступать в еврокубках. Если не пройдет – значит, не будет», – заявил Мутко.

Напомним, что «Ростов» идет на первом месте в турнирной таблице с 51 очком. На одно очко отстает ЦСКА.