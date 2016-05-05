Сересо: «Главная цель «Атлетико» – победа»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо считает, что большая часть Европы будет болеть за его команду в финальном матче Лиги чемпионов.

«Кто-то считает наш футбол безобразным? Он прекрасен! Наша главная цель – победа. А те, кто считает, что мы играем безобразно, просто завидуют нам. Уверен, что большая часть Европы болеет именно за нас», – сказал Сересо.

Напомним, что полузащитник «Баварии» Артуро Видаль после поражения своей команды в полуфинале Лиги чемпионов назвал футбол «Атлетико» безобразным. Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.